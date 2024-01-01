دمار وجثث شهداء متحللة بمنطقة الشاطئ ودوار درابية بمدينة غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي

بثت قناة الجزيرة مقاطع فيديو أظهرت جثث الشهداء المتحللة بالشوارع والدمار الكبير الذي خلفته قوات الاحتلال بعد انسحابها من منطقة الشاطئ الشمالي وشارع دوار درابية في مدينة غزة.

وأظهر الفيديو -الذي أعده للجزيرة الصحفي جهاد أبو شنب- المواطنين وهم يجمعون جثث وأشلاء الشهداء الملقاة في الشوارع، إضافة إلى مشاهد الدمار الكبير في كل مكان وتدمير وتجريف المنازل والمدارس والمساجد وآثار الأحزمة النارية وما تبقى من سلسلة أبراج الفيروز التي دمرها جيش الاحتلال.