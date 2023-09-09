خسائر مادية وبشرية جراء الفيضانات في البرازيل

سيل من الخراب والدمار بسبب فيضانات وسيول ضربت ولاية بورتو أليغري جنوبي البرازيل، يضاف إلى واقع صعب تعيشه أكثر فئات المجتمع البرازيلي هشاشة.