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تعرّف آخر إحداثيات الزلزال في المغرب

وفقا لأحدث خريطة تفاعلية لأحداث الزلزال في المغرب، فإنه يبدو أن مدينة الحوز جنوبي غربي مدينة مراكش، كانت الأكثر تأثرا في الزلزال الذي شعر به معظم سكان المملكة المغربية،
9/9/2023