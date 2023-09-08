مدة الفيديو 04 minutes 24 seconds

البرهان وفكرة الحسم النهائي للحرب

بعد جولات داخل السودان وزيارتين لكل من مصر وجنوب السودان، يزور رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الدوحة التي لها سيرة من التدخل الحميد منذ أزمة دارفور..
8/9/2023