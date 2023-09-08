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مدة الفيديو 04 minutes 24 seconds
04:24
البرهان وفكرة الحسم النهائي للحرب
بعد جولات داخل السودان وزيارتين لكل من مصر وجنوب السودان، يزور رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الدوحة التي لها سيرة من التدخل الحميد منذ أزمة دارفور..
8/9/2023