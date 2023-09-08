البرهان وفكرة الحسم النهائي للحرب

بعد جولات داخل السودان وزيارتين لكل من مصر وجنوب السودان، يزور رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الدوحة التي لها سيرة من التدخل الحميد منذ أزمة دارفور..