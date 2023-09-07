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إصابة إسرائيليَين في عملية طعن بالقدس واعتقال المنفذ
أوقعت عملية طعن عند باب الخليل في القدس جراحا خطيرة بإسرائيلي وطفيفة بآخر، واعتُقل إثرها شاب مقدسي قال جيش الاحتلال إنه المنفذ ويبلغ 17 عاما، في حين ذكرت أنباء أن قوات الاحتلال أطلقت عليه النار.
وثمّن متحدثان باسم حركتي حماس والجهاد الإسلامي العملية، في حين اقتحمت قوات الاحتلال -للمرة الثانية خلال يومين- جنين ومخيمها، واعتقلت القيادي بكتائب شهداء الأقصى، محمد نغنغية، وهو أسير محرر وشقيق لشهيدين.
تقرير: وليد العطار
7/9/2023