إصابة إسرائيليَين في عملية طعن بالقدس واعتقال المنفذ

أوقعت عملية طعن عند باب الخليل في القدس جراحا خطيرة بإسرائيلي وطفيفة بآخر، واعتُقل إثرها شاب مقدسي قال جيش الاحتلال إنه المنفذ ويبلغ 17 عاما، في حين ذكرت أنباء أن قوات الاحتلال أطلقت عليه النار.

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