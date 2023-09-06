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أوضاع الصحافة والصحفيين في تونس

تعيش الصحافة التونسية وضعا معقدا وغير مسبوق يؤكده تراجع مؤشرات حرية الإعلام وملاحقة الصحفيين قضائيا. كما تعاني مؤسسات إعلامية تونسية من صعوبات مالية تهدد بإغلاقها.
6/9/2023