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تعرف على مغامرات تسلق الجبال في مصر

تسلق الجبال هي رياضة تندرج ضمن رياضة المغامرات، ويأتي السياح إلى مصر وتحديدًا الى منطقة دهب جنوب سيناء للاستمتاع بهذه الرياضة. تعرف على هذه الأجواء في هذا التقرير.
5/9/2023