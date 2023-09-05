تطورات الأحداث في الجهة الشرقية لنهر الفرات بدير الزور

مواجهات مستمرة وتبادل للسيطرة في مواقع تشهد اشتباكات بين قوات العشائر العربية والوحدات الكردية في سوريا، تفاصيل الأحداث في تقرير عمر الحوراني.