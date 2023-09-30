سوريا.. أزمة التحاق الأطفال بالمدارس

كثير من الأطفال في منطقتنا العربية يشتغلون في مهن تفوق قدراتهم الجسدية والعقلية. فما سبل الحدّ من الانقطاع المبكر عن الدراسة؟ وما وضع الأطفال في سوريا؟