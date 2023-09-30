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سوريا.. أزمة التحاق الأطفال بالمدارس

كثير من الأطفال في منطقتنا العربية يشتغلون في مهن تفوق قدراتهم الجسدية والعقلية. فما سبل الحدّ من الانقطاع المبكر عن الدراسة؟ وما وضع الأطفال في سوريا؟
30/9/2023