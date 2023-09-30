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روضة أطفال إلكترونية في غزة.. ما القصة؟

تعرف على حكاية المعلمة الفلسطينية ختام أبو عوض من غزة والتي فتحت روضة أطفال إلكترونية لخدمة الأسر المنخفضة الدخل. فما القصة؟
30/9/2023