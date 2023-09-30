حلم الدراسة في الأزهر.. قصة شاب من غينيا

حكاية ملهمة بطلها عاش في أكناف بلدة صغيرة في غينيا. ممادو باري، طالب غيني لم يكن يملك سوى قوت يومه ويحلم منذ الصغر بالدراسة في الأزهر الشريف. فما قصته؟