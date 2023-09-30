السودان.. تأثير الحرب على قطاع التمور

سلة غذاء العرب تتآكل أو تثقبها الحروب.. ففي السودان يواجه قطاع إنتاج التمور صعوبات كثيرة بسبب الحرب، صعوبات من بينها تسويق المحصول رغم وفرة الإنتاج هذا الموسم.