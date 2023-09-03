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انطلاق المعرض الدولي لتقنية الأجهزة الإلكترونية في برلين

افتتح معرض برلين للتكنولوجيا، الذي يعد أكبر معرض تجاري للإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية في العالم، وعرض فيه أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا.
3/9/2023