انطلاق المعرض الدولي لتقنية الأجهزة الإلكترونية في برلين

افتتح معرض برلين للتكنولوجيا، الذي يعد أكبر معرض تجاري للإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية في العالم، وعرض فيه أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا.