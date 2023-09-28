سلطات الاحتلال تعيد فتح معبر بيت حانون

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة فتح معبر بيت حانون (إيرز) شمالي قطاع غزة، والسماح بدخول العمال والحالات الإنسانية بعد إغلاقه على مدار أسبوعين.