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سلطات الاحتلال تعيد فتح معبر بيت حانون

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة فتح معبر بيت حانون (إيرز) شمالي قطاع غزة، والسماح بدخول العمال والحالات الإنسانية بعد إغلاقه على مدار أسبوعين.
28/9/2023