مدة الفيديو 02 minutes 02 seconds

وزير الدفاع الأميركي يتفقد قوات بلاده المتمركزة في قاعدة خليج ماندا

تفـقّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قوات بلاده المتمركزة في قاعدة خليج ماندا في كينيا بالقرب من الحدود مع الصومال.
26/9/2023