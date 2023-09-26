وزير الدفاع الأميركي يتفقد قوات بلاده المتمركزة في قاعدة خليج ماندا

تفـقّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قوات بلاده المتمركزة في قاعدة خليج ماندا في كينيا بالقرب من الحدود مع الصومال.