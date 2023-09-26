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الحرب الروسية الأوكرانية.. هجمات متبادلة وموسكو تهدد بصراع مباشر مع الناتو
ألحق القصف الروسي بالمسيرات أضرارا كبيرة بميناء إسماعيل في أوديسا الذي تستخدمه أوكرانيا مؤخرا لتصدير الحبوب. في حين قالت كييف إنها قصفت محطة كهرباء فرعية بمنطقة كورسك الروسية..
كما أعلن الحاكم الروسي لمدينة سيفاستوبول إحباط هجوم صاروخي قرب مطار بيلبيك.
وفي السياق، حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف من أن تتخذ بلاده خيار المواجهة المباشرة مع الناتو، الذي تحول إلى كتلة فاشية شبيهة بمحور هتلر، على حد تعبيره.
تقرير: مريم أوبياش
26/9/2023