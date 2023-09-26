الحرب الروسية الأوكرانية.. هجمات متبادلة وموسكو تهدد بصراع مباشر مع الناتو

ألحق القصف الروسي بالمسيرات أضرارا كبيرة بميناء إسماعيل في أوديسا الذي تستخدمه أوكرانيا مؤخرا لتصدير الحبوب. في حين قالت كييف إنها قصفت محطة كهرباء فرعية بمنطقة كورسك الروسية..

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