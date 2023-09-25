هبوط كبسولة على الأرض تحمل عينة صخرية من كويكب

هبطت على الأرض كبسولة على متنها نحو ربع كيلوغرام من مادة صخرية للكويكب “بينو”. العينة ذات قيمة علمية كبيرة وقد تحمل أدلة محتملة لأصل الحياة على الأرض.