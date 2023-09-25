تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
تكنولوجيا
معمّقة
تراث
ميدان
البرامج
المزيد
اعرض المزيد
ريادة
فن
علوم
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
play video
play video
مدة الفيديو 02 minutes 24 seconds
02:24
هبوط كبسولة على الأرض تحمل عينة صخرية من كويكب
هبطت على الأرض كبسولة على متنها نحو ربع كيلوغرام من مادة صخرية للكويكب “بينو”. العينة ذات قيمة علمية كبيرة وقد تحمل أدلة محتملة لأصل الحياة على الأرض.
25/9/2023