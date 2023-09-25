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بعد أسبوعين من الكارثة.. استمرار العثور على جثث ضحايا السيول بليبيا
تستمر عمليات العثور على جثث ضحايا السيول في الشرق الليبي بعد أسبوعين من وقوع كارثة إعصار دانيال، حيث انتشلت فرق الغوص نحو 300 جثة من مناطق بحرية مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق مصادر محلية.
وقارب عدد القتلى الذين سجلتهم وزارة الصحة قبل دفنهم 4 آلاف شخص، في وقت لا يعرف فيه على وجه الدقة أعداد من دفنوا عشوائيا وفي مقابر جماعية مخافة انتشار الأوبئة.
تقرير: فتحي إسماعيل
25/9/2023-|آخر تحديث: 25/9/202312:05 ص (بتوقيت مكة المكرمة)