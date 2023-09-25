الجزيرة ترصد وصول أول دفعة من أرمن قره باغ لأرمينيا

وصل أكثر من ألف شخص من أرمن إقليم قره باغ إلى أرمينيا، عبر ممر لاتشين. مراسل الجزيرة محمود الزيبق رصد المشهد من الممر.