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مدة الفيديو 02 minutes 27 seconds
02:27
أزمة طالبي اللجوء.. كيف تتحكم فيها أوروبا؟
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها كانت تأمل تحقيق نتائج أفضل في ضبط الهجرة غير الشرعية التي سجلت ارتفاعا كبيرا في بلادها خلال الأشهر الماضية.
25/9/2023