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جدل بشأن العلمانية ومبادئ الجمهورية في فرنسا

أثار حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدّاس بابا الفاتيكان فرانشيسكو في ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا، الجدل بشأن العلمانية في فرنسا. فما السبب؟
24/9/2023