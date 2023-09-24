جدل بشأن العلمانية ومبادئ الجمهورية في فرنسا

أثار حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدّاس بابا الفاتيكان فرانشيسكو في ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا، الجدل بشأن العلمانية في فرنسا. فما السبب؟