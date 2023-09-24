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بمباركة روسية.. كيف أحكمت أذريبجان سيطرتها على إقليم قره باغ؟

حسم الصراع بين أذربيجان وأرمينيا خلال 24 ساعة فقط، علما أن الدولتين تواجهتا على مدى 3 جولات قتال أعقبت سقوط الاتحاد السوفياتي.
24/9/2023