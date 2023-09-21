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مدة الفيديو 03 minutes 16 seconds
03:16
يورانيوم النيجر.. كيف تأثرت شركات الإنتاج بإغلاق الحدود؟
تكتنز صحراء آرليت شماليّ النيجر بثروات هائلة من اليورانيوم، وفضلا عن إنتاجها الحالي الذي يضع البلاد في المرتبة السابعة عالميا بين منتجي هذه المادة.
21/9/2023