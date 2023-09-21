هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا استهدف العاصمة كييف

شنت روسيا هجوما صاروخيا واسعا استهدف العاصمة كييف وعددا من المدن الأوكرانية، وأدت الشظايا إلى إلحاق أضرار بمباني سكنية ومنشآت صناعية. مراسل الجزيرة يرصد الآثار.