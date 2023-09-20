قيادة أسطول البحر الأسود الروسي.. كيف هجمت عليها أوكرانيا؟

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان استهداف مركز قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، وأكد البيان أن الهجوم كان ناجحا.