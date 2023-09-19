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"أتمنى لو جرفني السيل".. ليبي يعبر عن ألمه بعد أن دمر الإعصار منزله
بنظرات يملؤها الأسى والألم، يعاين عبد الكريم عوض منزله الذي أصبح أثرا بعد عين، كحال غيره من مئات الليبيين الذين فقدوا منازلهم في الإعصار المدمر الذي أصاب درنة منذ نحو أسبوع.
ومع حمد الله على نجاته وعائلته، إلا أنه في ظل ما انتهى إليه الأمر بفقده مسكنه وعدم وجود أمل في حل قريب لمعاناته، يتمنى عبد الكريم لو أن السيل قد جرفه وعائلته مثل الكثير من العائلات التي راحت ضحية للسيول التي طالت درنة، حيث يرى أن ذلك أفضل من الحياة في ظل ما ينتظره من معاناة.
19/9/2023