"أتمنى لو جرفني السيل".. ليبي يعبر عن ألمه بعد أن دمر الإعصار منزله

بنظرات يملؤها الأسى والألم، يعاين عبد الكريم عوض منزله الذي أصبح أثرا بعد عين، كحال غيره من مئات الليبيين الذين فقدوا منازلهم في الإعصار المدمر الذي أصاب درنة منذ نحو أسبوع.

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