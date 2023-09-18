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روما تطلب مساعدة أوروبا في إدارة أزمة اللاجئين بجزيرة لامبيدوسا
شهدت جزيرة لامبيدوسا الإيطالية حالة من التوتر في الأيام الماضية بعد تدفق قوارب تحمل آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء إلى سواحلها؛ مما دفع روما لطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي على إدارة الأزمة.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -خلال زيارتها الجزيرة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني- دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة جزء من المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى سواحل إيطاليا قادمين من شمال أفريقيا.
تقرير: ناصر آيت طاهر
18/9/2023