روما تطلب مساعدة أوروبا في إدارة أزمة اللاجئين بجزيرة لامبيدوسا

شهدت جزيرة لامبيدوسا الإيطالية حالة من التوتر في الأيام الماضية بعد تدفق قوارب تحمل آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء إلى سواحلها؛ مما دفع روما لطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي على إدارة الأزمة.

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