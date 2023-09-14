وصول المساعدات لمنطقة تحناوت بإقليم الحوز مركز الزلزال

وصول المساعدات إلى منطقة تحناوت بإقليم الحوز مركز الزلزال، ويتزامن ذلك مع قيام السلطات المغربية بتوزيع الخيام على عدد من الأسر المتضررة بمناطق عدة.