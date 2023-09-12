استمرار عمليات البحث والإنقاذ بمنطقة ويرغان في المغرب

لا تزال الجهود مستمرة سعيا للوصول إلى أحياء تحت الركام في قرية ويرغان في إقليم الحوز وسط المغرب. مراسل الجزيرة سعيد بوخفة ينقل تفاصيل الأحداث من هناك.