تضامن رياضي مع ضحايا زلزال المغرب

شهدت العديد من ملاعب كرة القدم الأوروبية والإفريقية موجة كبيرة من التضامن مع ضحايا زلزال المغرب، حيث وقف اللاعبون دقيقة صمت قبل انطلاق المباريات.