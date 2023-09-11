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تضامن رياضي مع ضحايا زلزال المغرب

شهدت العديد من ملاعب كرة القدم الأوروبية والإفريقية موجة كبيرة من التضامن مع ضحايا زلزال المغرب، حيث وقف اللاعبون دقيقة صمت قبل انطلاق المباريات.
11/9/2023