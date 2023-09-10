عقدت عمليات الإنقاذ.. كيف تسبب زلزال المغرب بانهيارات صخرية؟

تفاوتت أضرار زلزال المغرب بين دائرة التأثر الأوسع ومركز الزلزال في إقليم الحوز الذي يغلب عليه الطابع الجبلي، فكانت حالة الدمار كبيرة وسط تعقد عمليات الإنقاذ بسبب قطع الطرق إثر الانهيارات الصخرية.

اقرأ المزيد