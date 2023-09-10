أقوى الزلازل في العالم خلال القرن الماضي

تحدث الزلازل غالبا عند أطراف القارات والتقائها ببعض المسطحات المائية، كما هو الأمر مثلا عند التقاء المحيط الهادي بشرق آسيا أو بغرب الأميركتين.

وأكبر الزلازل التي وقعت خلال القرن الماضي هو زلزال تشيلي عام 1960 والذي وصل تقريبا إلى 9.5 درجات على مقياس ريختر، ثم زلزال ألاسكا عام 1964، وزلزال سومطرة في إندونيسيا عام 2004، وبلغت شدتهما 9.2 درجات، ثم توهوكو في اليابان عام 2011 وبلغت قوته 9.1 درجات، وأخيرا زلزال كامتشاتكا وبلغت شدته 9 درجات.