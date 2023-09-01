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فنانة تشكيلية تحوّل جدران شوارع مدينة دهب للوحات فنية

توتا تواب تشكيلية خريجة كلية التربية الموسيقية وفنانة متعددة المواهب تنشر فنها في كل مكان، لذلك بدأت حملة فنية لترميم وتلوين الجدران في شوارع مدينة دهب.
1/9/2023