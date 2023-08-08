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الحكومة البريطانية تنقل مجموعة من طالبي اللجوء إلى إحدى العوامات

نقلت الحكومة البريطانية مجموعة من طالبي اللجوء إلى عوامة في جنوب البلاد، في إطار خطتها لتقليل كلفة إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
8/8/2023