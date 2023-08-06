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آخر التطورات الميدانية في حرب روسيا على أوكرانيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا وجهت إلى أراضي البلاد 70 ضربة بصواريخ جوية وبحرية ومُسيرات “شاهد” خلال الليل، والجزيرة ترصد آخر التطورات.
6/8/2023