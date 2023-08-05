ناقلة روسية تتعرض لهجوم بزورق مسيّر أوكراني

قالت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري إن الناقلة الروسية “إس آي جي” تعرضت لهجوم بزورق مسيّر قرب شبه جزيرة القرم، مما تسبب في حدوث ثقب في غرفة المحركات على جانب الناقلة الأيمن.

وتوعدت روسيا بالرد على الهجوم الذي وصفته بالإرهابي، في حين قال ديمتري ميدفيديف الرئيس السابق ونائب مجلس الأمن القومي الروسي إن بلاده ستنفذ مزيدا من الهجمات على الموانئ الأوكرانية التي ستنهي أي أمل في إحياء اتفاق الحبوب، حسب تعبيره.

تقرير: مصطفى ازريد