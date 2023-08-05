تفاقم أزمة القطاع المصرفي في لبنان

تتفاقم أزمة القطاع المصرفي في لبنان، إذ أغلقت البنوك نحو 30% من فروعها وانخفض عدد العاملين فيها بـ 33% منذ اندلاع الأزمة عام 2019.