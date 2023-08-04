تغير المفاهيم تجاه التغير المناخي الحاد

كشفت بيانات استطلاع رأي أجراه قسم تغير المناخ في جامعة ييل الأميركية أن أقلية متشبثة برأيها تنكر المناخ، يمكن أن تميل إلى الهيمنة على الخطاب السائد..

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