بين إسرائيل ولبنان.. تعرف على قوات يونيفيل الأممية وطبيعة عملها

تنتشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” على طول الخط الفاصل بين إسرائيل ولبنان، ووصلت هذه القوات في يونيو/حزيران 1978 بقرار من مجلس الأمن.