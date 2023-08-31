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مدة الفيديو 02 minutes 36 seconds
02:36
بين إسرائيل ولبنان.. تعرف على قوات يونيفيل الأممية وطبيعة عملها
تنتشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” على طول الخط الفاصل بين إسرائيل ولبنان، ووصلت هذه القوات في يونيو/حزيران 1978 بقرار من مجلس الأمن.
31/8/2023