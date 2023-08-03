مسيرات دعم للانقلاب في النيجر

خرجت مسيرات في النيجر دعما للعسكريين الذين سيطروا على الحكم، وتنديدا بالمواقف التي يقول المتظاهرون إنها مواقف فرنسية تبنتها مجموعة بلدان غرب أفريقيا المجاورة للنيجر..