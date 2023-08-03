لماذا شهدت أميركا ثاني تخفيض للتصنيف الائتماني في تاريخ البلاد؟

خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة من AAA التي تعني جدارة ائتمانية عالية إلى +AA التي تعبر عن مخاطر منخفضة.