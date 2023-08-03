مدة الفيديو 01 minutes 47 seconds

لماذا شهدت أميركا ثاني تخفيض للتصنيف الائتماني في تاريخ البلاد؟

خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة من AAA التي تعني جدارة ائتمانية عالية إلى +AA التي تعبر عن مخاطر منخفضة.
3/8/2023