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في أفغانستان.. لماذا يواجه المواطنون صعوبات في السفر؟

يواجه المواطنون في أفغانستان مصاعب كبيرة في السفر بسبب غياب شركات الطيران الدولية عن أجواء البلاد منذ سنتين، إضافة إلى ارتفاع أسعار التذاكر.
3/8/2023