في أفغانستان.. لماذا يواجه المواطنون صعوبات في السفر؟

يواجه المواطنون في أفغانستان مصاعب كبيرة في السفر بسبب غياب شركات الطيران الدولية عن أجواء البلاد منذ سنتين، إضافة إلى ارتفاع أسعار التذاكر.