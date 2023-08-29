معدات وتدريبات جديدة لمواجهة الحرائق في بريطانيا

تنقل كاميرا الجزيرة من مقاطعة ساري في جنوب شرق إنجلترا تفاصيل الاستعدادات لمواجهة عدو جديد، وهو احترار المناخ. فما هو؟ وما أسبابه؟