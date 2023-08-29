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خوذة وحجاب.. تشجيع على استخدام الدرجات الهوائية في كندا

برنامج خوذة وحجاب يوفر التعليم وبيئة تشجع استخدام المحجبات للدراجات الهوائية في كندا، تعرف على هذا البرنامج في هذا التقرير.
29/8/2023