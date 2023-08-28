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مخاطر الذهاب إلى المدرسة في باكستان

بدأ موسم الدراسة في عديد من البلدان، وفي بعض المناطق حول العالم قد تكون المدرسة ترفا يشق على الأنفس. فكيف يكون الذهاب للمدرسة في باكستان؟
28/8/2023